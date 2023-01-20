«У мене немає жодних заяв» щодо танків – міністр оборони США після «Рамштайна»

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив позицію Німеччини, що рішення про надання Україні танків Leopard не ухвалено. Він також визнав, що і про надсилання в Україні американських танків Abrams не йдеться.

«Можливо, ви чули, як раніше міністр оборони Німеччини казав, що вони не ухвалили рішення про надання танків Leopard», — сказав він 20 січня, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі Контактної групи з питань оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині.

«Ми справді зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має потенціал, який їй потрібен для досягнення успіху. Тож у нас є вікно можливостей від сьогодні до весни… коли б вони (українські військові – ред.) не розпочали свою операцію, свій контрнаступ. І це недовго. Ми повинні об’єднати правильні можливості», – продовжив він.

За підсумками “Рамштайну” Україна отримає:

• 8 ЗРК Avenger• ракети для систем NASAMS• 58 БТР Bradley• 90 БТР Stryker• 350 позашляховиків• 19 гаубиць• тисячі артилерійських снарядів• ППО Patriot• вертольоти

Пакет допомоги не включає танки “Абрамс”, але Великобританія надішле свої танки “Челленджер” (12 машин). Згоди щодо “Леопардів” поки не досягнуто.

Агентство Телевидения Новости