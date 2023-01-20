Особливості вступної кампанії 2023, – МОН

Враховуючи безпекову ситуацію та побажання батьків і вчителів, МОН подає на розгляд Верховної Ради законопроект зі моделлю вступних випробувань у 2023 році у вигляді удосконаленого національного мультипредметного тесту.

Про це сьогодні, 20 січня, зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет за підсумками брифінгу у міністерстві.

НМТ складатиметься з двох обов’язкових предметів (української мови та математики) та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, фізика, хімія, біологія. Незалежно від обраного вступником додаткового предмета позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності.

НМТ буде складатися вступником протягом одного дня у форматі комп’ютерного тестування загальною тривалістю 180 хвилин.

«Складання НМТ в один день зменшує безпекові ризики учасників тестування, робить більш безпечною та простою організацію проведення НМТ, дозволяє уникнути зайвих логістичних витрат державі та родинам учасників випробувань», – сказав Шкарлет.

Міністр наголосив, що будуть збережені усі пільги та пільгові категорії, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ функціонуватимуть в Україні, також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах.

Про технічні особливості вступних випробувань у 2023 році розповів в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко. За його словами, новацією у порівнянні з попереднім роком є те, що раніше завдання тестів з математики, історії та української мови були з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності. Цього року платформа буде доопрацьована і можливості з використання інших форматів завдань, які були притаманні саме системі ЗНО, будуть суттєво розширені.

«В завданнях з історії України застосовуватиметься формат на встановлення хронологічної послідовності. Це доволі важливий специфічний формат для такого предмета, як історія, тому що хронологічна компетенція перевіряється виключно на цьому предметі. Також буде запропоновано низку завдань на вибір кількох правильних відповідей із запропонованих», – повідомив Валерій Бойко.

Вступники одержать результати одразу, як тільки вони виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник буде знати свій результат у тестових балах.

Як і в минулому році, УЦОЯО розробить демонстраційний варіант тесту.

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег ШаровОповідомив, що у вступній кампанії 2023 року не планують використовувати середні бали раніше здобутих документів про освіту та сільський коефіцієнт.

«Галузевий коефіцієнт буде використаний для підтримки вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра) з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Регіональний коефіцієнт буде визначено навесні залежно від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні. Загалом вступники зможуть подавати до 20 заяв, з яких не більше 5 заяв – на місця державного та/або регіонального замовлення», – зазначив Шаров.

Водночас, за його словами, незалежно від обраного вступником додаткового предмета, позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть можливість подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

Також він додав, що для вступу у цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Для вступників на мистецькі та спортивні спеціальності необхідно додатково скласти творче чи спортивне завдання.

Агентство Телевидения Новости