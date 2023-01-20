Харків’ян просять викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях

Комунальники просять мешканців міста Харкова викидати ялинки у спеціально призначених для цього місцях.

Комунальні підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» та «Харківблагоустрій» у кожному районі відвели для цього окремі майданчики. Звідти дерева забиратимуться централізовано самоскидами та доставлятимуться до місця подрібнення.«Просимо харків’ян приєднатися до нашої акції «Знайди хвилинку – віднеси комунальникам ялинку» та разом подбати про чистоту у місті. Усі перероблені ялинки ми готові передати людям, яким вони потрібні для різних потреб. Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння знаходиться у межах міста, ми привеземо все самі», – повідомив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.Також він зазначив, що для подрібнення дерев підприємство використовує мобільні установки, які мають високу продуктивність та економно витрачають паливо.Жителі Індустріального, Салтівського та Слобідського районів можуть зносити ялинки у спеціально відведені місця за наступними адресами. Жителям інших районів адреси повідомлять трохи згодом.

Агентство Телевидения Новости