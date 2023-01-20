У район Соледара прибув перший гуманітарний конвой ООН

Гуманітарний конвой ООН вранці 20 січня прибув до підконтрольних Україні районів поблизу Соледара. Автомобілі доставляють їжу, воду та ліки для цивільних.

Про це розповів речник ООН Єнс Лерке. За його словами, близько 800 місцевих жителів, які вирішили не виїжджати, гостро потребують допомоги.

Лерке розповів, що співробітники ООН вранці 20 січня прибули до контрольованих ЗСУ районів поблизу Соледара, що на сході Донецької області.

Гуманітарний конвой складається з трьох вантажівок. Вони провезли допомогу для понад 800 людей, які залишаються в громадах навколо Соледара.

Це перший міжвідомчий гуманітарний конвой, який прибув у цей район, оскільки бойові дії спричинили масштабні руйнування,– додав речник.

За його словами, ООН завчасно повідомила й Україну, і Росію про прибуття гуманітарного конвою.

Агентство Телевидения Новости