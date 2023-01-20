Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:52
Просмотров: 38

На Харківщину повертається зима

На Харківщину повертається зима

В Україні найближчого вікенду температура повітря у більшості регіонів повернеться до зимових показників. Очікується похолодання, опади та пориви вітру.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

“У нічні години вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами невеликі “мінуси”, – зауважила фахівець.

За словами синоптика, протягом дня 21-22 січня у більшості областей очікується від +1 до +5 градусів. У суботу на півдні затримається вища температура +7…+12, місцями у центрі буде +5…+7.

“Проте загальна тенденція – нормальне похолодання”, – зазначила Діденко.

Вона додала, що мокрий сніг та дощ очікуються у суботу в західних областях, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину, куди підійде західний циклон. На решті території опади малоймовірні.

22 січня в країні очікується суха погода, проте тумани можуть збільшити вологість повітря.

У Харкові вже вночі очікується мінусова температура, вдень ще плюс. Але з понеділка морозна погода повернеться.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 