На Харківщину повертається зима

В Україні найближчого вікенду температура повітря у більшості регіонів повернеться до зимових показників. Очікується похолодання, опади та пориви вітру.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

“У нічні години вже підморозять землю, дерева та дороги з тротуарами невеликі “мінуси”, – зауважила фахівець.

За словами синоптика, протягом дня 21-22 січня у більшості областей очікується від +1 до +5 градусів. У суботу на півдні затримається вища температура +7…+12, місцями у центрі буде +5…+7.

“Проте загальна тенденція – нормальне похолодання”, – зазначила Діденко.

Вона додала, що мокрий сніг та дощ очікуються у суботу в західних областях, ввечері охоплять Житомирщину та Київщину, куди підійде західний циклон. На решті території опади малоймовірні.

22 січня в країні очікується суха погода, проте тумани можуть збільшити вологість повітря.

У Харкові вже вночі очікується мінусова температура, вдень ще плюс. Але з понеділка морозна погода повернеться.

Агентство Телевидения Новости