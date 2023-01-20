Красноградський район: на згарищі знайдено тіла чоловіка та жінки

20 січня о 10:20 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на у приватному будинку за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Катеринівка, вул. Зелена, 8.

До місця виклику було направлено оперативне відділення рятувальників 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент його прибуття будинок горів вже на площі більш, ніж 50 кв. метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей: 57-річного чоловіка та 54-річної жінки.

Об 11:06 відбулась локалізація вогню, о 14:23 – повна його ліквідація. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могла стати необережність під час куріння.

Агентство Телевидения Новости