рамзан кадиров відреагував на нову вимогу російського командування збрити бороди солдатам. Посіпака путіна почав розповідати про релігію.Зокрема, путінський глава Чечні заявляє, що участь його бойовиків у війні в Україні нібито відбувається на “чітко виражених релігійних підставах”. Цим він намагається зміцнити свою репутацію та репутацію своєї владної бази.Зокрема, путінський глава Чечні заявляє, що участь його бойовиків у війні в Україні нібито відбувається на “чітко виражених релігійних підставах”. Цим він намагається зміцнити свою репутацію та репутацію своєї владної бази.

Щодо бороди, то кадиров вважає, що її заборона нібито деморалізує його бійців. Хоча він і раніше говорив про “релігійні” причини участі його бойовиків у війні в Україні.

Проте цього разу він пішов далі та 20 січня опублікував відео з групою чеченських богословів, які завершують навчання в російському університеті спеціального призначення в Грозному.

рамзан кадиров зауважив, що нібито понад 300 кадіїв (судді та судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти аналогічну підготовку і відправитися в Україну.

Кадиров може використати кадіїв та імамів в Україні для створення соціальних умов щодо довгострокового переселення мусульманського населення з Кавказу в окуповані райони України,– заявили в ISW.

За їхніми даними, ймовірне включення кадіїв до чеченських підрозділів, які розгортаються в Україні, заслуговує на увагу. Адже останні зазвичай виконують суддівські функції у кримінальних і цивільних справах.

Агентство Телевидения Новости