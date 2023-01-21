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Британська розвідка: ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі лише локальні просування

Британська розвідка: ситуація на фронті зайшла в глухий кут, можливі лише локальні просування

Ситуація на фронті в Україні в цілому перебуває у стані глухого кута, однак існує реальна можливість локального просування російських військ навколо Бахмута.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише “Європейська правда”.

“Останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах. На північному сході, поблизу Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки”, – йдеться у повідомленні.

У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російські та маріонеткові сили “Вагнера”, ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

Агентство Телевидения Новости

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