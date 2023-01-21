Ярославський не фінансує “Металіст, ” – ЗМІ

Харківський клуб має фінансові проблеми

Український журналіст Роберто Моралес поділився інформацією, чи має на цей час Олександр Ярославський якесь відношення до “Металіста”

“Я чув, що Ярославський зараз ніяк не фінансує, вони справді шукають гроші”, – сказав ведучий програми ТаТоТаке Роберто Моралес.

На зимову перерву Металіст пішов на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 16 очками в активі. Перший офіційний матч 2023 року харків’яни проведуть четвертого березня проти Руху.

Зазначимо, що одразу шість гравців Металіста зараз перебувають на перегляді у Дніпрі-1, який очолює Олександр Кучер, екстренер харківської команди.

Агентство Телевидения Новости