Правоохоронці відкрили провадження за фактом поранення дитини

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 січня близько 11 години окупанти обстріляли село Ветеринарне Дергачівської ОТГ: отримав поранення мирний мешканець.

Близько 6 ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 70-річна жінка. Отримали поранення подружжя та їх 7-річна донька.

Також у Вовчанську внаслідок російських обстрілів 20 січня отримав поранення 71-річний чоловік. Пошкоджено низку житлових будинків.

Правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости