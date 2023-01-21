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Українських військових почнуть навчати користуватися танками Leopard — Резніков

Українських військових почнуть навчати користуватися танками Leopard — Резніков

Країни, які мають у своєму розпорядженні танки Leopard, домовилися почати навчання українських танкових екіпажів користуванню цією технікою.

Про це в інтервʼю liga.net розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Щодо танків Leopard 2 він зазначив, що за результатами зустрічі у «Рамштайні» «маємо оптимістичній прорив». Міністр пояснив, що в пʼятницю учасники зустрічі дійшли згоди, що країни, які мають на озброєнні Leopard 2, можуть розпочинати навчальні курси.

«Звісно, поки що рішення німецької сторони важливе, і ми отримали розуміння, що перешкод у підготовці наших екіпажів для країн-партнерів, у підготовці наших військових на Leopard немає», — сказав Резніков.

Він додав, що деякі країни у пʼятницю оголошували про свої пакети допомоги «за закритими дверима».

«Єдине, що можу сказати, — це дає мені додаткові аргументи для оптимізму, оскільки йдеться про потужне підсилення наших Збройних сил, сектору безпеки та оборони», — сказав Резніков.

Резніков повідомив, що наступний «Рамштайн» планується в середині лютого.

«Найімовірніше, він пройде разом із зустріччю міністрів країн НАТО… Мається на увазі, в той же приблизно час», — сказав міністр.

Агентство Телевидения Новости

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