Фірма з російським слідом отримала 80 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Наприкінці грудня Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОДА перерахував ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1” 82,3 мільйона гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру публічних коштів, повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Мова йде про придбання колючих дротів та канатів.

Гроші були виділені по обласній програмі територіальної оборони.

Загалом по цій програмі протягом 2022 року виділили 822,2 млн грн. Але профінансовано було 688 млн. грн, у тому числі з бюджету Харківської міської територіальної громади – 20 млн. грн.. При цьому використати встигли 676,5 млн грн.

Найбільшу суму якраз використав Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Він витратив 532,29 млн грн.

Щодо компанії ТОВ “Слобожанська будівельна компанія 1”, то вона була заснована в середині листопада 2022 року.

Директором фірми вказаний Віктор Лимаренко. Засновниками окрім Лимаренко є Микита Рожков, Андрій Колос, Андрій Строгий та Олександр Сорочинський.

Микита Рожков – депутат Харківської райради, який пройшов по списку ОПЗЖ.

Він є серед співзасновників ТОВ “Готель Кірофф”, ТОВ “Майамі менеджмент”, ТОВ “Техноінжиніринг-Харків” тощо. Варто відзначити, що серед засновників ТОВ “Готель Кірофф” ще на початку 2022 року була Світлана Рожкова, яку аналітична система YouControl показує як громадянку рф.

Крім того, в Білгороді є зареєстрована фірма “Промдизайн”. ПІБ її власника – Рожкова Світлана Анатоліївна, яка в 2018 році стала засновником замість Лимаренко Віктора Вікторовича.

В російському реєстрі до цієї фірми прив’язаний номер телефону 7 472 220-03-33. До такого ж номеру прив’язана інша фірма “БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ”.

Директором фірми вказаний Рожков Олександр Вячеславович. Людина з таким ПІБ та громадянством рф був серед засновників ТОВ “Дюна”, власниками якої є Віктор Лимаренко та Микита Рожков.

Щодо “БЕЛГОРОДСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ”, то ця фірма отримала за останні роки російських державних підрядів на суму понад 100 млн рублів. Серед замовників є “Газпром”.

Ще один засновник – Андрій Колос – членом виконкому Харківської міськради. Раніше він працював директором Департаменту в ОДА, а також був директором забудовника – компанії “Строй сіті Девелопмент”.

Раніше ХАЦ писав, що прокуратура подала до суду на ТОВ “Строй Сіті Девелопмент” за незаконні забудови земельних ділянок у Харкові. Нещодавно суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до двох підприємств про скасування рішень державного реєстратора та зобов’язання повернути земельну ділянку площею майже 0,3 га та вартістю понад 6 млн гривень.

Олександр Сорочинський має відношення до іншого забудовника – компанії “Туркіш Девелопмент”.

Андрій Строгий також є засновником ТОВ “Будівельник-2006”.

Тож виникають питання щодо обрання підрядника – коли нещодавно створена фірма одразу, за пару днів до Нового року, отримує десятки мільйонів на оборону і має засновника, чия родина активно веде бізнес в країні-агресорі.

Агентство Телевидения Новости