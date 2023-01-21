Відновленню не підлягає. Терехов зустрівся з мешканцями Салтівки

На зустрічі з власниками пошкоджених та зруйнованих квартир Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив майбутню долю їхнього будинку, зазначивши, що, згідно з експертними висновками, найбільш зруйнована частина багатоповерхівки відновленню не підлягає.

Мова йде про багатоповерхівку на Ужвій, яка постраждала найбільше.

«Фахівці підтвердили, що перший під’їзд будинку точно відновити не можна. Щодо другого під’їзду, то зараз фахівці оцінюють його пошкодження у 65%, але після початку розбирання завалів рівень пошкодження конструкції може виявитися вищим», – пояснив мешканцям міський голова.Ігор Терехов зазначив, що починати зводити нові житлові будинки будуть лише після закінчення війни. Втім, уже сьогодні міська влада активно працює над проєктною документацією та залученням інвестицій для масштабного відновлення міста.«Щоб почати будувати, потрібно дочекатися нашої перемоги, інакше це небезпечно. Будувати в той час, коли продовжуються бойові дії, немає жодного сенсу. Ми всі опинилися в такій складній ситуації, і в цьому винна росія. Я розумію, що серед вас є ті, кому зараз нема де жити. Зі свого боку ми можемо запропонувати тимчасово оселитися у гуртожитках. Я знаю, що відповідальний перед вами, і, повірте, ми з моєю командою робимо все можливе, щоб усі, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів, якнайшвидше отримали нові пристойні квартири», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости