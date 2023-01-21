Військові показали, як розміновують Харківщину (відео)

До розмінування визволених територій Харківської області, разом із групами розмінування ЗС України, залучено розрахунок дистанційно-керованої системи розмінування “Bozena-5” однієї з військових частин Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Лише протягом трьох тижнів, завдяки злагодженій роботі розрахунку даного зразка інженерного озброєння, відновлено електропостачання для понад 8,5 тисяч споживачів, зокрема, населених пунктів Циркуни, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Борщова, Слобожанське та Липці Харківської області.

Довідково: “Bozena-5” – дистанційно керована система розмінування словацького виробництва, якою можна дистанційно керувати з відстані до 5000 м. Призначена для розмінування ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами з вмістом вибухових речовин, еквівалентних 9 кг тротилу зі швидкістю до 9 км/год.

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