Організував трансляцію російських телеканалів – чоловік підозрюється в колабораціонізмі

За даними слідства, під час окупації селища Ківшарівка Куп’янського района місцевий мешканець у період з березня по вересень співпрацював із загарбниками. Чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора рф, для місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи рф вести інформаційну війну проти України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці із державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости