У Києві відбулася церемонія прощання із загиблим керівництвом МВС

В Українському домі у Києві відбулася церемонія прощання з керівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

Як пише «Суспільне», у центрі міста перекрили деякі вулиці, а біля Українського дому встановили металошукачі. Церемонія розпочалась об 11:00. За годину перед початком церемонії колеги, родичі та знайомі загиблих зібралися біля будівлі МВС у Києві.

Сьогодні вшанували пам’ять:

міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського;першого заступника міністра Євгенія Єніна;державного секретаря МВС Юрія Лубковича;провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького;начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковника поліції Михайла Павлушка;заступниці керівника Патронатної служби МВС Тетяни Шутяк;старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка.

У залу занесли труни співробітників МВС і розмістили на постаментах. Після цього їх вкрили жовто-синіми стягами, розмістили біля них на подушках нагороди та квіти.

Прийшов на прощання і президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою.

«Біль сповнює серце. Невимовний сум обгортає душу. Щодня Україна втрачає найкращих синів і доньок. Дякую за вашу важливу й гідну працю на благо України. Ви назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять!», – написав пізніше президент Володимир Зеленський.

Окрім людей у військовій формі, тут були присутні поліцейські, рятувальники і інші співробітники міністерства, священнослужителі.

Серед присутніх чиновників і правоохоронців були заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, радник глави МВС Ростислав Смірнов, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, начальник столичної поліції Іван Вигівський, голова Нацполіції Ігор Клименко. Також тут присутні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, український омбудсман Дмитро Лубінець, народні депутати, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також екс-президент Петро Порошенко.

В Український дім принесли близько сотні вінків різних кольорів.

Як пише Громадське, також сьогодні у Ніжині на вертолітному майданчику №4 аеродрому прощатимуться з особовим складом Спеціального авіаційного загону.

Так, прощатимуться із загиблими: командиром повітряного судна — інструктором авіаційної ескадрильї Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком і бортовим механіком, прапорщиком Іваном Касьяновим.

Нагадаємо, вранці 18 січня на території дитячого садка, поруч із житловим будинком, у Броварах на Київщині впав вертоліт.

У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, зокрема міністр Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Всього внаслідок авіакатастрофи у Броварах на Київщині загинули 14 людей, з них одна дитина.

Президент Володимир Зеленський доручив керівнику СБУ Василю Малюку у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з’ясувати всі обставини падіння гелікоптера.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння вертольота у Броварах. Слідчі мають три версії трагедії, зокрема: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що, аби встановити причини падіння гелікоптера у Броварах 18 січня знадобиться чимало часу. Спеціально створена робоча група визначить усі фактори, які могли спричинити авіакатастрофу.

Агентство Телевидения Новости