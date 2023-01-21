Франція передала Харкову понад 180 генераторів

Французька делегація приїхала до Харкова з гуманітарною місією, в рамках якої передала місту 181 генератор.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 січня, зустрівся з тимчасовим повіреним у справах Посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом, щоб подякувати французькому народу за активну підтримку протягом усієї війни.«Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто», – зазначив Ігор Терехов.Частину придбаних французами генераторів найближчим часом передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Агентство Телевидения Новости