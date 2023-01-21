Закупівля продуктів для армії: в Раду викликали керівництво Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони у зв’язку зі скандалом із закупівлями продуктів для українських військових за завищеною ціною, повідомила 21 січня у фейсбуці заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.

Також у коментарях до свого поста вона проінформувала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

«Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», – зазначила вона.

Парламентарка також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються резонансні висновки.

«Чекаємо на резонансні висновки», – зазначила вона.

Наразі офіційна позиція Міністерства оборони не оприлюднена.

Видання Zn.ua стверджує, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

Журналісти пишуть про це, маючи копію угоди вартістю понад 13 мільярдів гривень. Документ схвалений Міністерством оборони 23 грудня 2022 року і передбачає послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Видання порівняло ціни з угоди з цінами в мережі «Сільпо» в спальному районі Києва. Яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Також більш як удвічі переоцінена картопля – 22 гривні за кілограм (порівняно з 8–9 гривнями в «Сільпо»). Куряче стегно для військових оцінене в 120 гривень за кілограм, магазинна ціна – 80 гривень.

Zn.ua вказує, що Міністерство оборони проігнорувало запит із пропозицією прокоментувати ці відомості.

Контракт на суму понад 13 мільярдів гривень оборонне відомство уклало з товариством з обмеженою відповідальністю «Актив компані». Ця фірма має статутний капітал у сумі тисяча гривень. У 2021 році податкова служба анулювала у «Актив компані» свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

Грудневу угоду з «Актив компані» від імені міністерства підписав директор департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький.

Агентство Телевидения Новости