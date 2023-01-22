Україна відзначає День Соборності

Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), як результат боротьби об’єднавчого руху, яка тривала з середини XIX ст. на українських землях, що були у складі різних держав.

У роки радянського тоталітарного режиму День проголошення незалежності УНР і День Соборності не святкувалися на державному рівні та серед населення, вони були стерті тоді з суспільної свідомості.

Вперше свято Соборності офіційно відзначили на державному рівні 22 січня 1939 року у столиці Карпатської України м. Хусті. Це була наймасовіша за 20 років перебування краю у складі Чехословаччини демонстрація українців – понад 30 тисяч людей.

Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Ця акція, яка вперше відбулася у неділю, 21 січня 1990 року, в переддень свята Злуки, – одна із наймасштабніших такого роду у світовій історії. Ланцюг починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акту Злуки), йшов через Стрий (звідси йшло його відгалуження на Закарпаття), Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва.

У «ланцюзі» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб. За неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

З 2000 року у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж мосту Патона, символічно з’єднуючи Схід та Захід України.

Сьогодні в Україні відзначають День Соборності – свято єднання усіх українців, єднання політичного та духовного. Століттями наші предки боролися за єдину соборну та неділиму державу для всіх українців. І сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу, – написав голова ХОВА Олег Синєгубов,- Україна монолітна у своєму спротиві повномасштабному російському збройному вторгненню. Слобожанщина і Галичина, Сіверщина і Донбас, Полісся і Крим, усі ми прагнемо одного – остаточної перемоги України. З нами правда, справедливість та підтримка усього цивілізованого світу. Спільно ми звільнимо усі окуповані ворогом території нашої держави та відновимо мир в Україні. З Днем Соборності. Разом переможемо!

Україна. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. Із Днем Соборності, непоборні!, – написав Президент та додав відео

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