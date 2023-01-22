Американські генерали приїхали обговорити безпекову ситуацію в Харкові

Про безпекову ситуацію на Харківщині говорили сьогодні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов на зустрічі з генералом армії США Кейтом Келлоґом, експертом з національної безпеки та розвідки США Робертом Маккрірі та іншими американськими військовими та експертами.

Олег Синєгубов розповів американським партнерам про ситуацію на деокупованих територіях області, про терор цивільного населення та інші злочини, які вчиняють російські окупанти. Також обговорили гуманітарну ситуацію та допомогу, якої потребують мирні мешканці області.

«Маємо спільне переконання – єдине, що може зупинити терористичні дії росії та забезпечити сталий мир на Харківщині – це перемога України та звільнення усіх окупованих росіянами територій. Але досягти цього можна лише, якщо ЗСУ матимуть достатньо сучасного важкого озброєння. Дякую американським партнерам за усю допомогу та підтримку, яку отримує Харківщина. Впевнений, завдяки військовій допомозі наших союзників агресор буде покараний, а вся Україна звільнена», – наголосив очільник області.

Агентство Телевидения Новости