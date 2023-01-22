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На Харківщині судитимуть чергового шанувальника «руського миру»

На Харківщині судитимуть чергового шанувальника «руського миру»

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Дізнання проводили дізнавачі Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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