У Зеленського анонсували аудит та розслідування після скандалу із закупівлями Міноборони

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні понесуть відповідальність.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував перевірку інформації про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, оприлюднену вранці, 21 січня, журналістами видання ZN.UA. За його словами, якщо факти підтвердяться, то винних покарають. Про це радник голови ОП заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

За словами Подоляка, сьогодні цю тему обговорюють “на різних рівнях”.

“Сьогодні пройдемо певні етапи до аудиту, аудит і розумітимемо, чи точно там є завищення. Якщо воно є, то відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання. Я думаю, що так і буде, бо не можна допустити, коли під час війни люди відверто знущаються із суспільства”, – розповів Подоляк.

Він додав, що під час війни є й мародери, а не лише герої. При цьому радник голови ВП наголосив, що все має відбуватися за процедурою.

“Ми повинні провести аудит. Якщо це відповідає дійсності – знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, чітко встановити це та провести розслідування. І потім із цими людьми конкретно розібратися”, – заявив Подоляк.

Нагадаємо, 21 січня видання ZN.UA опублікувало матеріал, згідно з яким чиновники Міноборони України закуповують продовольство для армії вдвічі-втричі дорожче, ніж у роздрібних столичних магазинах. Видання послалося на копію угоди Міноборони на 13,16 млрд грн, укладеної 23 грудня 2022 року на послуги організації харчування для низки військових частин.

Інфографіка про вартість продуктів Фото: zn.ua

Агентство Телевидения Новости