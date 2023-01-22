ISW: попри втрати, українська оборона Бахмута є стратегічно правильною

Інститут вивчення війни (ISW) пише, що, попри втрати, для України оборона Бахмута є стратегічно правильним рішенням. На думку аналітиків, Україна заплатила б значно більше, якби дозволила російським окупантам легко захопити Бахмут.

Про це йдеться у звіті ISW.

В ISW вважають, що сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко та з мінімальними втратами, вони могли б сподіватися розширити операцію. Це змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.

Також аналітики ISW зауважують, що українські сили вже використовували модель поступового виснаження противника, який у гонитві за незначними тактичними досягненнями змушений був завершувати свої операції.

«російські війська місяцями намагалися пробити ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку та Лисичанську на початку літа 2022 року, проте захопили Лисичанськ лише після контрольованого відходу українських військ із цього району», — нагадали в американському аналітичному центрі.

Як пишуть в ISW, кінцевим результатом української оборони цього району стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині та подальша загальна стагнація російських наступальних операцій на Донбасі влітку й восени 2022 року

«Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме подібному результату — російські війська скеровують живу силу та техніку в цей район із травня 2022 року й досі не досягли жодних значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні цього району», — припускають аналітики.

ISW розглядає варіант, що російський наступ на Бахмут може стати кульмінаційним, позаяк українські сили, стискаючи війська окупантів на цьому місті, перешкоджають можливості росії продовжувати наступ на інших ділянках фронту.

Агентство Телевидения Новости