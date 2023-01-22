Вбив, розчленував та вивіз рештки за місто: розкрито тяжкий злочин

До чергової частини відділу поліції Немишлянського району Харкова звернувся 45-річна жінка із заявою про знайдене у квартирі за місцем мешкання батька тіло людини без голови та рук.

Працівники кримінальної поліції встановили, що 80-річний батько заявниці напередодні події спілкувався з жителем району з сусіднього будинку.

Ним виявився 84-річний чоловік, який не з’являвся вдома вже два дні.

Розтин тіла показав, що вбитим є саме цей громадянин. Батько заявниці, він же власник квартири, де сталося вбивство, відключив мобільні телефони і зник у невідомому напрямку.

В ході розшукових заходів поліцейські затримали зловмисника на автобусній зупинці по вулиці Академіка Павлова при виїзді з Харкова.

Під час опитування чоловік пояснив слідчим, що вдень 19 січня розпивав з потерпілим вдома спиртне, посварився з ним і вдарив його кілька разів сокирою в обличчя.

Щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло, вивіз на тачці за межі Харкова та закопав їх на території садової ділянки.

Після цього харків’янин мав намір виїхати на територію іншої області, а потім покинути межі України, однак був затриманий працівниками карного розшуку.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Відповідно до санкції статті пенсіонер може провести за гратами до 15 років.

Агентство Телевидения Новости