Очікуємо понад 30 ракет: окупанти знову обстрілюють Україну

26 січня окупанти знову завдали ракетного удару по території України: дякі ракети вже збила протиповітряна оборона.

Уранці близько шести літаків Ту-95 (попередньо з району Мурманської області) вилетіли й випустили ракети. Очікуємо понад 30 ракет, які вже почали зʼявлятись у кількох областях. Працює ППО, про дрони інформації поки немає, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише Громадське.

Про російські запуски ракет вже повідомляли очільники Миколаївщини, Хмельниччини, Житомирщини та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що уже є перші збиття ракет протиповітряною обороною. Згодом про роботу ППО повідомили Київська ОВА та міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

А очільник Львівської області Максим Козицький о 9:26 заявив, що ракети вже перебувають у сусідній області та рухаються у напрямку Львівщини.

Через загрозу ракетних ударів у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Сумській областях превентивно застосували екстрені відключення електрики. Так роблять, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Агентство Телевидения Новости