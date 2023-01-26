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Обстріли Козачої Лопані та Дворічної: є жертви

Обстріли Козачої Лопані та Дворічної: є жертви

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка, повідомили в ХОВА.

Крім того, ворог обстріляв Куп’янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.

Також окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка. Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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