Обстріли Козачої Лопані та Дворічної: є жертви

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини.Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка, повідомили в ХОВА.

Крім того, ворог обстріляв Куп’янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.

Також окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка. Деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.

Агентство Телевидения Новости