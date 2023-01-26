Новорічні заходи в харківському метро відвідали понад 100 тисяч дітей та дорослих

В харківському метро «Університет» демонтували головну ялинку та новорічні декорації.

Як повідомили у Харківському метрополітені, у підземці відбулося понад 60 новорічних вистав для маленьких харків’ян, а також святкові концерти з нагоди Дня Святого Миколая, Різдва Христового та зустрічі Нового року. За цей час казкові вистави відвідали понад 35 тис. дітей та дорослих. При цьому загальна кількість відвідувачів вистав, святкових концертів та охочих сфотографуватися з новорічними декораціями склала понад 100 тис. осіб.

Нагадаємо, що відкриття ялинки на ст. м. «Університет» відбулося 19 грудня. Упродовж свят там також працювала резиденція Святого Миколая, де можна було залишити свого листа з новорічними побажаннями.

Агентство Телевидения Новости