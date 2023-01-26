Поліція вилучила близько пів тисячі підручників країни-агресора в учбовому закладі на Харківщині

Заборонену літературу виявили у Петропавлівському ліцеї в Куп’янському районі. За словами очевидців, частина працівників закладу освіти співпрацювала з окупаційною владою.

Правоохоронці вилучили близько 500 російськомовних підручників, які були завезені окупаційною владою, та документи, які підтверджую колабораційну діяльність осіб.

Наразі досудове розслідування за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України триває.

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