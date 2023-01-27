В Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків

Минулої доби ворог масовано обстрілював Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони. Під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші населені пункти.

Сьогодні о 6 ранку ворог обстріляв Куп’янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі. Попередньо – без постраждалих.

Вчора у Дворічній Куп’янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік та жінка.

У смт Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років. Вчора між селами Червоне та Велика Комишуваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого – середньої тяжкості.

Агентство Телевидения Новости