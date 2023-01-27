Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари та намагалися атакувати на двох напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 січня. 338 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них – з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти.

Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено. Проте, триває спільне навчання, під виглядом якого російська федерація нарощує авіаційне угруповання на території білорусі.

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Тимоновичі і Сеньківка Чернігівської області; Тимофіївка, Павлівка і Велика Писарівка на Сумщині, а також Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову на Харківщині; Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку на Донеччині.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інших важливих ворожих об’єкта.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости