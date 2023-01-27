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Козача Лопань: з напівзруйнованого житлового будинку евакуювали постраждалу

Козача Лопань: з напівзруйнованого житлового будинку евакуювали постраждалу

Вранці 26 січня ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам прикордонного селища Казача Лопань Харківського району.

В результаті обстрілу завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками з-під уламків конструкцій одного напівзруйнованого будинку дістали жінку-інваліда, яку відразу було госпіталізовано до лікувального закладу.

На щастя значних ушкоджень вона не отримала. Пожежі не було. За попередніми даними жертв та інших постраждалих не було.

Агентство Телевидения Новости

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