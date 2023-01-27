Не лише Leopard 2: Польща відправить в Україну ще 60 танків

Влада Польщі вирішила відправити в Україну ще 60 танків, окрім раніше анонсованих 14 танків Leopard 2.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише Громадське.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському CTV News заявив, що Польща намагається подавати приклад іншим країнам. Він нагадав, що Польща першою пів року тому відправила Україні щонайменше 250 танків.

«Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 — ПТ-91. І, крім цих танків, 14 танків Leopard 2, якими ми володіємо», — зазначив він.

За його словами, якщо світ не хоче, аби Україна зазнала поразки, то має бути дуже сміливими у підтримці. Мовляв, якщо Україні не вдасться захистити свій суверенітет, це буде лише першим кроком «у божевільній стратегії кремля відбудувати російську імперію з минулого».

﻿Які країни готові надати танки?

За даними ЗМІ, вже 12 країн згодні поставити Україні бойові танки Leopard 2. Йдеться приблизно про 100 танків для Сил оборони України. Про згоду держав стало відомо за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн») 20 січня.

Офіційно країни тоді не змогли ухвалити рішення про передання танків. Однак у Польщі повідомили, що на полях цієї зустрічі провели ще одну — зустріч країн-власників Leopard. Загалом у ній узяли участь 15 країн. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що у планах — створити коаліцію країн, які володіють танками Leopard, для допомоги Україні.

Наразі публічно про готовність передати Україні Leopard оголосили тільки Польща та Фінляндія, а Нідерланди хочуть викупити у Німеччини 18 танків для України. За даними анонімного українського посадовця, передати техніку також готові Іспанія й Данія.

Агентство Телевидения Новости