На Салтівці водій легковика протаранив «швидку» та втік з місця ДТП

Напередодні ввечері близько 19:00 на Салтівському шосе, 266, зіткнулися ВАЗ 2112 та автомобіль медиків Citroen Jumper.

Як повідомили в УПП Харківської області, водій здійснив наїзд на припарковану карету швидкої, після чого вийшов з авто та пішов в невідомому напрямку. Патрульні на місці склали схему ДТП, яку передали на доопрацювання, авто евакуювали на штрафмайданчик.

Сьогодні зранку на перехресті вулиця Валентинівська-проспект Тракторобудівників на розминулися «швидка» Ford Transit та ВАЗ 2104. Попередньо, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости