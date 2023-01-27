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На Салтівці водій легковика протаранив «швидку» та втік з місця ДТП
Напередодні ввечері близько 19:00 на Салтівському шосе, 266, зіткнулися ВАЗ 2112 та автомобіль медиків Citroen Jumper.
Як повідомили в УПП Харківської області, водій здійснив наїзд на припарковану карету швидкої, після чого вийшов з авто та пішов в невідомому напрямку. Патрульні на місці склали схему ДТП, яку передали на доопрацювання, авто евакуювали на штрафмайданчик.
Сьогодні зранку на перехресті вулиця Валентинівська-проспект Тракторобудівників на розминулися «швидка» Ford Transit та ВАЗ 2104. Попередньо, без постраждалих.