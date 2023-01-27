СБУ викрила колаборанта з числа співробітників «Харківобленерго»

Чергового колаборанта викрили співробітники Служби безпеки у результаті стабілізаційних заходів на території деокупованого міста Балаклія Харківської області.

Зловмисником виявився 45-річний керівник Балаклійського районного відділення з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго».

За даним слідства, він за власною ініціативою пішов на співпрацю з рашистами та від початку окупації проводив свою господарську діяльність у взаємодії з незаконною владою держави агресора – так званою «военно-гражданской администрацией» Балаклії.

Зловмисник брав безпосередню участь у засіданнях і службових нарадах окупаційної адміністрації, погоджував з ними всі свої дії та рішення.

Виконуючи ворожі завдання, він організовував роботу електророзподільчих мереж на окупованій території району, а також забезпечував заживлення електричною енергією органів окупаційної влади і збройних підрозділів рф.

До того ж, колаборант прагнув взяти під свій контроль усі питання електроживлення на території району: від розподілу і підключення, до збуту і розрахунків зі споживачами. Для цього він переконував окупантів створити нове районне електроенергетичне підприємство під своїм керівництвом та агітував працівників оформлятися на роботу до нього.

За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття колаборанта здійснили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости