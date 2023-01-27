В Немишлянському районі автівка на смерть збила жінку

Напередодні, 26 січня близько 19:10, в районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та бульвару Богдана Хмельницького 43-річний водій автомобіля Toyota Camry скоїв наїзд на невстановлену жінку-пішохода, яка у темному одязі перебувала на проїжджій частині. Особа загиблої встановлюється.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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