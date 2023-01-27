Зібрати докази для суду та оцінити масштаби трагедії: як дрони допомагають фіксувати злочини рашистів

Я зараз роблю розворот і ми з вами підлітаємо до будинку…

Речі, що висять майже рік, чекаючи на господаря, який мешкав у цьому, колись затишному житлі. Дрон ширЯє над Північною Салтівкою. Під ворожий вогонь вона потрапила у перші хвилини рашистської навали, а потім ще місяці мужньо трималася під цим вогнем. Сліди влучань тут скрізь, ось – дах дитячого садочка, пробитий ворожим снарядом, ось згарище, що утворилося внаслідок залпів «Граду». Неупереджене та точне електронне око дрона дозволить навіки закарбувати злочини російських загарбників на українській землі. І саме ці відео допоможуть експертам зробити вірні висновки та стануть доказами у судах.

Віктор, позивний Кібер, оператор дрона

И в любое время специалисты разных сфер могут зайти на сцену и посмотреть любые разрешения с любого ракурса и понять, что произошло, какой был прилет.

Жоден злочин країни-терористки, вчинений на українській землі, не має залишитися безкарним. Тож, аби якомога детальніше зафіксувати усі докази військових злочинів на Харківщині, прокурори заручилися підтримкою фахівців інноваційного кримінального центру та їхніх електронних птахів. До того ж дрон дозволяє зайвий раз не ризикувати життям людям, що мають оглядати місця злочинів, адже регіон, що знаходиться на самісінькому кордоні – один з найбільш рясно замінованих. Неоціненна допомога електронного сканера, якими оснащені дрони, тоді, коли треба досліджувати масштабні місця злочинів, на кшталт масового поховання під Ізюмом, або села, що піддалося авіаудару.

Ігор Чуб, начальник управління Харківської обласної прокуратури

Яковлівка, це перший населений пункт на Харківщині, який постраждав від масового, це біля м. Мерефи, який постраждав від наслідку удару з використанням авіабомби ФАП 500.там близько 200 пошкоджено будинків.

Незамінні помічники такі дрони і на фронті. Ось цей, завбільшки з долоню, майже нечутний – допомагає розвідникам у тилу ворога. І інформацію здобуде і про засідку вчасно попередить. А це – Ді Джи Ай Мавік-3. Він універсальний. Поєднує гарну матрицю, камеру та містку батарею, яка дозволяє йому триматися у повітрі аж 40 хвилин. Роман, Олександр, Олена – кожен з донів має своє ім’я. Найчастіше це імена волонтерів, які передали дрон підрозділу. Останній – придбали буквально днями, кошти на нього передав один із харків’ян.

Василь Білоус, керівник інноваційного криміналістичного центру

Сказав, Василю, довгий час пишався тим, що я етнічний руський, зараз мені дуже соромно, соромно за те, що роблять руські люди на українській землі, тому ось, чесно зароблені, витрати їх на зміцнення нашої обороноздатності і назви, якщо можна, на честь моєї доньки Варваренція. Я так розумію, це зменшувально-пестливе домашнє им’я…

Допомагати боронити українську землю, та фіксувати злочини сусіда-ворога – це головна задача електронних птахів і вони її виконують дуже добре, кажуть бійці підрозділу.

Агентство Телевидения Новости