Ледь живого дістали з-під завалів будинку: у Львові лікують підлітка з Харківщини

Львівські лікарі не лише врятували життя 13-річному Стасу, який постраждав під час обстрілу Грушовахи на Харківщині, а й допомагають прибрати шрами на обличчі. Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

Трагедія трапилася наприкінці червня. Стас був вдома, коли на нього обвалилася стеля. З-під завалів будинку дитину витягнув тато з допомогою рятувальників. Найбільше постраждала голова. У черепі хлопчика було 8-см дірка.

Дев’ять днів коми та кілька тижнів у реанімації Харкова. Потім – Львів. Дитину до Національного реабілітаційного центру «Незламні» доправили у вкрай важкому стані.

«Після того, як його вдалося стабілізувати, наші дитячі нейрохірурги на чолі із заввідділення Михайлом Ловгою (Mykhailo Lovga) виконали складну операцію із закриття великого дефекту черепа. Для цього разом із американськими колегами у межах програми GLOBAL SURGICAL AND MEDICAL SUPPORT GROUP виготовили спеціальну пластину, що ідеально відповідає кістковим структурам та розміру сформованого утвору.

Паралельно за Стаса взялися наші опікові хірурги Lesia Strilka та Halyna Sayan. Завдання: прибрати масивні шрами на обличчі дитини: носі, переніссі та біля верхньої губи. Якщо зволікати, рубці могли остаточно сформуватися і м’язи на обличчі частково втратили б свою функціональність. Тобто, Стас не міг би ними рухати, особливо – верхньою губою. Відтак щомісяця у місця ран лікарі вводили хлопчику гормональні ін’єкції. Це один з методів, який використовується для ефективного консервативного лікування рубців.

Таких ін’єкцій Стасу провели уже три. Ліками та розхідними матеріалами хірургам допомогла благодійна організація SMART Medical Aid. Ін’єкції сповільнюють ріст та розм’якшують рубці, зберігаючи при цьому функціональність м’язів та естетичний вигляд обличчя.

Наразі Стас отримав останній укол. Попереду – перерва в рік. Опікові хірурги цей час спостерігатимуть хлопчика. Якщо буде позитивна динаміка, за рік він пройде ще один курс ін’єкцій, як ні – лікарі вдадуться до пластичних операцій».

Агентство Телевидения Новости