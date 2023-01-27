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Прокурори викрили трьох колаборантів-експравоохоронців, які не встигли втекти з Ізюму з окупантами

Прокурори викрили трьох колаборантів-експравоохоронців, які не встигли втекти з Ізюму з окупантами

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканцям м. Ізюм за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу – «Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области».

Колаборанти обійняли однойменну посаду та стали так званими «оперуповноваженими карного розшуку».

Підозрювані приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи оглядів місць подій.

Наразі всі троє «поліцейських» перебувають під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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