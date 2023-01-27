Шукали металолом: подробиці підриву двох чоловіків на вибухівці в Ізюмському районі

26 січня до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі біля села Велика Комишуваха громадяни підірвалися на невстановленому боєприпасі.

Поліцейські встановили, що на території Барвінківської міської територіальної громади двоє чоловіків поїхали шукати металолом. Біля лісосмуги знайшли невідомий вибуховий пристрій. Чоловіки взяли знахідку в руки. В цей час боєприпас здетонував.

В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні.

Агентство Телевидения Новости