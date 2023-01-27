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Необережність при експлуатації печі: на пожежі в Люботині загинув чоловік

Необережність при експлуатації печі: на пожежі в Люботині загинув чоловік

27 січня о 06:30 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на у приватному будинку за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Білогірська, 38.

До місця виклику направлено 2 оперативних відділення рятувальників 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент прибуття рятувальників горів дах і перекриття дерев’яного будинку на площі 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого господаря оселі, 1975 року народження.

О 07:15 відбулась локалізація вогню, о 08:45 – повна його ліквідація. За попередніми даними причиною пожежі могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Агентство Телевидения Новости

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