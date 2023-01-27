В Харківському університеті Каразіна урізали стипендії

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна отримав менше грошей з державного бюджету на виплати стипендій студентам. Про це повідомляється на офіційному сайті учбового закладу.

Відповідно до Порядку встановлення та виплати стипендій, визначеного Кабінетом Міністрів України, призначення академічних стипендій студентам здійснюється в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, які надають закладам вищої освіти з державного бюджету.

У 2023 році через складну економічну ситуацію, спричинену російською агресією та війною, що триває, і через необхідність акумуляції ресурсів на оборону держави було зменшено фінансування стипендіальних фондів.

Каразінський університет у січні 2023 року при встановленні академічної стипендії на другий семестр 2022/2023 навчального року, з огляду на фінансові реалії, орієнтувався на позицію студентського самоврядування, зважаючи на альтернативи: або зменшити кількість отримувачів стипендії до 20% контингенту студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок бюджету, зі збереженням суми стипендії; або зберегти кількість отримувачів стипендії на рівні 40%, але зменшити суму стипендії та відмовитися від підвищених стипендій.

За пропозицією студентського самоврядування університету було збережено кількість отримувачів стипендії на рівні 40% студентів денної форми навчання, які навчаються за рахунок бюджету, з відмовою від підвищених стипендій та зменшенням суми стипендії.

Перші виплати стипендій, встановлені на другий семестр 2022/2023 навчального року, розраховані відповідно до реалій фінансування, студенти Каразінського університету отримали 26 січня 2023 року.

Агентство Телевидения Новости