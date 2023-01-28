Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:29
Просмотров: 44

Окупанти не припиняють масовані обстріли прикордонних районів Харківщини: одну людину поранено

Окупанти не припиняють масовані обстріли прикордонних районів Харківщини: одну людину поранено

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

У селище Кіндрашівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У селище Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 