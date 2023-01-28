Окупанти не припиняють масовані обстріли прикордонних районів Харківщини: одну людину поранено

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп’янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

У селище Кіндрашівка Куп’янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У селище Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости