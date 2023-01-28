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У Харкові за ніч патрульні зупинили 15 нетверезих водіїв

У Харкові за ніч патрульні зупинили 15 нетверезих водіїв

За нічну зміну патрульні виявили 15 водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Зокрема сьогодні вночі, на проспекті Льва Ландау, патрульні зупинили авто Volkswagen за порушення ПДР.  Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1,69 проміле алкоголю в крові.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Закликаємо водіїв бути відповідальними та не порушувати закон.

Агентство Телевидения Новости

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