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В Пісочині затримали двох чоловіків, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках

В Пісочині затримали двох чоловіків, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках

Зловмисники за допомогою знаряддя для механічного відмикання дверей проникали до помешкань громадян та викрадали цінні речі і гроші.

Правоохоронці вийшли на слід правопорушників завдяки отриманій оперативній інформації.

Викрили крадіїв працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з оперативниками відділення поліції № 2 Харківського райуправління № 1.

Зловмисників затримали 27 січня після скоєння ними чергової квартирної крадіжки в смт Пісочин. Ними виявилися 30-річний харків’янин та 31-річний житель області.

Співробітники кримінальної поліції вилучили у затриманих речові докази: гроші, мобільні телефони, інші цінні речі та знаряддя злочину.

Зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статті правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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