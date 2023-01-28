В Пісочині затримали двох чоловіків, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках
Зловмисники за допомогою знаряддя для механічного відмикання дверей проникали до помешкань громадян та викрадали цінні речі і гроші.
Правоохоронці вийшли на слід правопорушників завдяки отриманій оперативній інформації.
Викрили крадіїв працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно з оперативниками відділення поліції № 2 Харківського райуправління № 1.
Зловмисників затримали 27 січня після скоєння ними чергової квартирної крадіжки в смт Пісочин. Ними виявилися 30-річний харків’янин та 31-річний житель області.
Співробітники кримінальної поліції вилучили у затриманих речові докази: гроші, мобільні телефони, інші цінні речі та знаряддя злочину.
Зловмисники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
Відповідно до санкції статті правопорушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.