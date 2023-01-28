Зарізав співмешканку та намагався втекти: поліція Харківщини затримала підозрюваного у вбивстві

Тіло 43-річної мешканки села Тишенківка Красноградського району виявили на подвір’ї домоволодіння. Зловмисником виявився раніше судимий співмешканець загиблої.

Поліцейські встановили, що ввечері 26 січня між співмешканцями виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік ударив жінку ножем. Від отриманих травм вона померла.

Поліцейські встановили місце переховування чоловіка та затримали його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом підозрюваному обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Агентство Телевидения Новости