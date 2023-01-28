За 24 тисячі «закрив очі» на вивезення деревини: на Харківщині викрили лісничого держпідприємства

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру лісничому за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року лісничий одного з держпідприємств Харківщини організував схему з метою власного збагачення. Шлях підзаробітку службовець обрав незаконний: він вимагав від чоловіка немаленьку суму за безперешкодні відпуск та вивезення дерев з території лісництва.

Аби зробити все «офіційно», лісничий сказав клієнту, що він передасть йому деревини на 28 тис. грн, але через бухгалтерський облік він оформив вивезення дерев тільки на суму 4 тис. грн.

У свою чергу, 24 тис. грн підуть у кишеню лісничому, оминаючи бухгалтерський облік лісогосподарства.

26 січня під час передачі 24 тис. грн правоохоронці затримали службову особу в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости