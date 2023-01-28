«Ранок починається не з кави»: нацгвардійці боронять Бахмут у жорстоких вуличних боях

Нацгвардієць «Боксер» боронить фортецю Бахмут від орд російських окупантів у жорстоких вуличних боях. «Боксер» – строковець. Позивний отримав за бойовий характер та вибуховий темперамент. Він незмінно гарно себе проявляв у боях на Харківському напрямку, під Майорськом, і тепер так само професійно робить «смерть ворогам» на околицях Бахмута у смертельних поєдинках за кожну будівлю. Інтерв’ю з ним писали зранку, після того, як він з побратимами вночі повернувся з «нуля» на запасну позицію для поповнення боєкомплекту. Обличчя хлопця трохи побило уламками цегли від вибуху, але це його анітрохи не турбувало. Каже, після змагань свого часу він виглядав ще «веселіше».

«Боксер», нацгвардієць:

День починається у Бахмуті майже як у В’єтнамі [фільмах про В’єтнамську війну]. Іноді навіть краще! Військовослужбовцем я став у 2021-му році, прийшов до 3-ї бригади оперативного призначення. Щойно пройшов «КМБ» [навчальний збір з підготовки поповнення], і почалося повномасштабне вторгнення. Одразу 24-го лютого ми виїхали на окружну дорогу Харкова, на 602-й мікрорайон. Ну, і там вже почалися наші перші бойові дії.

Характер бойових дій наразі сильно змінився. Українські захисники та російські окупанти постійно намагаються переграти одне одного: дістають з рукавів один «козир» за іншим.

«Боксер», нацгвардієць:

Якщо раніше ми думали, що там контакти [стрілецьких] – це щось страшне, нереальне, то тут все набагато гірше! Якщо на Харківському напрямку там були групи, які виконували якісь окремі задачі, то зараз у цьому напрямку проти нас воювали майже всі – від мобілізованих, ПВК «Вагнер», до якихось спецпідрозділів та ГУР.

Тепер «Боксеру», як старшому кулеметнику, значно додалось бойової роботи, зокрема штурмової – він з побратимами протидіє тактиці «малих груп», на яку тотально перейшли російські загарбники під Бахмутом.

Один з таких епізодів ледь не вартував підрозділу «Боксера» життя, але гвардійці стійко відбили всі атаки противника та завдали йому втрат.

«Боксер», нацгвардієць:

Ми були майже в оточенні вже. Ви знаєте, коли заженуть людину в глухий кут, вона вже вмикає всі свої 8 відчуттів, не знаю скільки їх там може бути. І просто робить свою роботу! Ось це ось таке у нас було позавчора! Ми були в нашій будівлі, так сказати, ми тримали оборону, крайній рубіж. У нас було, якщо противник там на 3 години, на 12 на, 6 то з трьох годин, наскільки у нас був щільний вогонь, що ми на 3 години вже не бачили нічого, і зайняли кругову оборону в будівлі. І вже пройшла інформація, що ворог зайшов до нас будинок. Звісно, почався контакт! Люди підготовлені. Ми засипали двері, поставили розтяжки, де тримали оборону, скільки це було можливо, відстрілювалися цілий день. Там я не знаю: в мене там уже кулемет заклинило. Але все обійшлося.

З словами «Боксера», на Бахмутському напрямку, порівняно з попередніми фазами війни, все більше впливу на ситуацію справляє українська аеророзвідка. Відтак піхотинці мають більше інформації про те, що коїться навколо, і це допомагає активно діяти. Водночас він зізнається, що доводиться вести виснажливі бої, після яких дуже складно відновитися – канонада не припиняється взагалі. Хіба на пару годин вночі. Але тоді тишу розривають автоматні та кулеметні черги. Зауважимо, що хлопцям доводиться воювати в суцільних руїнах, де банальне виживання, навіть, якщо прибрати фактор постійних бойових дій, вже є проблемою, – дається взнаки низька температура, відсутність електроенергії, газу, води тощо – всього, без чого важко обійтися цивілізованій людині.

«Боксер», нацгвардієць:

Сили на фронті мені дає моя родина! Люди, яких я оберігаю. Не важливо, хто це буде. Це діти, які можуть посміхатися, можуть ходити в школу. Та й всі інші люди, українці мені дають наснагу! Воїном ти стаєш, коли ти переходиш це все, переходиш страх, переходиш переживання, переходиш відчай! Не треба не поважати ворога! Треба самому рости в цьому напрямку, щоб була можливість, як можна краще, виконувати свою бойову задачу!

Строковці 3-ї бригади оперативного призначення – воїни, бойовий досвід багатьох з них – унікальний. Вони майже рік, практично без відпочинку, вчилися виживати та завдавати дошкульних втрат противнику просто на «нулі». І це все в умовах тотальної війни. Вони бились на найвідповідальніших напрямках і незмінно руйнували міфи про строкову службу.

Нагадаємо, гвардійці є питомою складовою Сил Оборони України. Вони б’ють російських окупантів на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бої за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





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