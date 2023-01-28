Ігоря Терехова обрали віцепрезидентом першого бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН

Харківського міського голову Ігоря Терехова було обрано віцепрезидентом бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН на 2023/2024 роки.

Бюро Форуму мерів було засноване 13 січня 2023 року рішенням 126-го Виконавчого комітету Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та є допоміжним органом Комітету з питань міського розвитку, житлового будівництва та землеустрою.

Як повідомили в Департаменті із взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами, як віцепрезидент Ігор Терехов разом з ЄЕК ООН візьме участь в організації Форуму мерів, який планується провести 2-3 жовтня 2023 року в Женеві (Швейцарія).

Зазначимо, що Форум мерів ЄЕК ООН – це найбільша міжнародна платформа для постійного обміну досвідом та взаємного навчання, де мери з Європи, Північної Америки, Центральної Азії та Кавказу представляють напрацювання щодо вирішення проблем у своїх містах. Міста обмінюються передовим досвідом у сферах будівництва житла, розвитку міського транспорту, діджиталізації, екології тощо.

Агентство Телевидения Новости