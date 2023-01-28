ДТП на трасі Київ – Харків – Довжанський: троє людей загинуло, ще 8 постраждали

На Полтавщині поблизу міста Лубни сталася аварія за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz та вантажівки MAN. Наразі відомо про трьох загиблих. Ще вісім людей, зокрема двоє дітей, постраждали, повідомляє Громадське.

Про це у коментарі нам розповів начальник відділу комунікації Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

ДТП сталося близько 16:00, на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський у напрямку столиці.

За даними поліції, мікроавтобус Mercedes-Benz перевозив 10 пасажирів. Унаслідок аварії водій та один пасажир мікроавтобуса загинули на місці. Ще один пасажир помер у кареті швидкої допомоги.

Решта 8 пасажирів, серед яких двоє дітей, зазнали тілесних ушкоджень. Наразі їх доправили до медичних установ, де надають допомогу.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує причини та обставини ДТП. У патрульній поліції попередили про перекритий рух у напрямку Києва. Біля місця ДТП організували реверсний рух, а патрульні забезпечують охорону місця аварії.

Агентство Телевидения Новости