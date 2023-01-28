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На деокупованих територіях Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл

На деокупованих територіях Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл

Робота з ідентифікації тіл загиблих українців внаслідок збройної агресії росії триває щодня: криміналісти поліції попри погодні умови працюють над встановленням вбитих росією мирних людей. 

На фото – харківські криміналісти поліції. Від початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківщини їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах,  на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці.

Зазвичай лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих.

Спеціалісти-криміналісти відбирають  зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події  проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

Лише на Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях.

Агентство Телевидения Новости

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