На деокупованих територіях Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл

Робота з ідентифікації тіл загиблих українців внаслідок збройної агресії росії триває щодня: криміналісти поліції попри погодні умови працюють над встановленням вбитих росією мирних людей.

На фото – харківські криміналісти поліції. Від початку роботи на очищених від російських окупантів територіях Харківщини їм вдалося ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. Серед них – закатовані, розстріляні українці.

Зазвичай лише за допомогою генетичної експертизи можна ідентифікувати вбитих.

Спеціалісти-криміналісти відбирають зразки ДНК від родичів загиблих. І за допомогою мобільних ДНК-лабораторій на місці події проводять дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків. Ці ДНК-лабораторії дозволяють впродовж 105 хвилин виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками.

Лише на Харківщині залишаються неідентифікованими ще понад 400 тіл загиблих людей, виявлених на деокупованих територіях.

Агентство Телевидения Новости